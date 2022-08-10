#عاجل|| مصادرنا: اتفاق بين خليفة #حفتر، فتحي #باشاغا وأسامة #الجويلي بإنشاء مجلس عسكري.

ــ الاتفاق نص أن يكون حفتر على رأس المجلس، وأن يكون الجويلي وسالم #جحا أعضاءً به.

ــ الاتفاق نص أن يكون المجلس العسكري بديلاً للمجلس #الرئاسي ويبقى باشاغا رئيسًا للحكومة.

ــ الاتفاق نص على ضم كلاً من قوات #الكرامة شرق البلاد، والتشكيلات المسلحة بغربها تحت سلطة المجلس العسكري باعتباره قائدًا أعلى للقوات المسلحة.

ــ لا صحة للأنباء حول وجود استعدادات في مقر جمعية الدعوة الإسلامية لاستقبال فتحي باشاغا.

ــ مقر الجمعية ليس تحت سيطرة القوات التابعة للجويلي. #السبق

2022-08-10 17:26:44

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