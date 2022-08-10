عاجل

افتتح المنتخب الوطني للكرة الطائرة تحت سن الواحد وعشرين عاما، الأربعاء، أولى حصص

تم النشر منذُ 42 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

افتتح المنتخب الوطني للكرة الطائرة تحت سن الواحد وعشرين عاما، الأربعاء، أولى حصصه التدريبية داخل نادي الترجي بالعاصمة تونس، وذلك ضمن تحضيراته للبطولة الافريقية التي ستقام في الثالث عشر من الشهر الجاري.
#الحدث_الليبي





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك