افتتح المنتخب الوطني للكرة الطائرة تحت سن الواحد وعشرين عاما، الأربعاء، أولى حصص

افتتح المنتخب الوطني للكرة الطائرة تحت سن الواحد وعشرين عاما، الأربعاء، أولى حصصه التدريبية داخل نادي الترجي بالعاصمة تونس، وذلك ضمن تحضيراته للبطولة الافريقية التي ستقام في الثالث عشر من الشهر الجاري.

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