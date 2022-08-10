القائم بأعمال المبعوث الأممي، ريزدون #زينينغا. يؤكد خلال لقائه رئيس المجلس #الرئ

القائم بأعمال المبعوث الأممي، ريزدون #زينينغا. يؤكد خلال لقائه رئيس المجلس #الرئاسي، محمد #المنفي، التزام #الأمم_المتحدة بمواصلة الجهود لدعم عملية سياسية نزيهة وشفافة في #ليبيا، والذهاب إلى إجراء #انتخابات برلمانية ورئاسية وفق إطار دستوري متفق عليه ومتناسق مع مخرجات مؤتمر #برلين “2،1” ومؤتمر #باريس، لتعزيز السلام والاستقرار في كل ربوع البلاد.

.. والمنفي: أشيد بجهود الأمم المتحدة في دفع العملية السياسية والبحث عن حل للأزمة السياسية الراهنة.

– المنفي: أؤكد على استمرار المجلس الرئاسي في العمل مع جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية.

– المنفي: نعمل للتوصل لاتفاق في المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة للوصول إلى وضع خارطة طريق متكاملة.

– المنفي: نسعى لتحديد موعد لإجراء الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الليبيين. #السبق (بيان للمجلس الرئاسي)

2022-08-10 19:34:38

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