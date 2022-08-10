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أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، خلال لقاء جمعه، ظهر اليوم الأربعاء، بعدد م

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، خلال لقاء جمعه، ظهر اليوم الأربعاء، بعدد من ممثلي أعيان وحكماء مدينة كاباو، على ضرورة تحقيق مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية، مشدداً على الجهات التنفيذية المختصة، بأهمية تحسين مستوى الخدمات للمواطنين، معتبراً أن الأعيان والحكماء والمشائخ، جزء لا يتجزأ من مشروع المصالحة الوطنية، الذي أطلقه المجلس الرئاسي، من أجل تحقيق السلام بين كافة الليبيين.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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