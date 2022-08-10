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شدد وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة “محمد الحويج”، خلال لقائه رئيس جهاز الحرس البلدي

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

شدد وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة “محمد الحويج”، خلال لقائه رئيس جهاز الحرس البلدي “رجب قطوسة” ومدير العمليات بشركة البريقة لتسويق النفط، الأربعاء، على ضرورة أن تزوّد شاحنات الوقود بأجهزة تتبّع المواقع “GPS”، وبعدّاد يبيّن كمية الليترات بالشاحنة، مع إلزام أصحاب المحطات بالعناوين البريدية الإلكترونية، وذلك لضبط آلية توزيع الوقود وخاصة بمناطق الجنوب.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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