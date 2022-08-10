عاجل|| عثمان #عبدالجليل المتحدث باسم حكومة #باشاغا ووزير الصحة بها: ستبدأ الحكو

#عاجل|| عثمان #عبدالجليل المتحدث باسم حكومة #باشاغا ووزير الصحة بها: ستبدأ الحكومة مهامها في تطوير القطاع الصحي في البلاد فور دخول العاصمة #طرابلس.

– تشخيصنا لمشكلة الصحة هو سوء إدارة وفساد مالي وسنتخذ إجراءات واضحة في ذلك .

– أولويتنا لمعالجة القطاع هو تفعيل التأمين الصحي للفئات العمرية وإجراء تغييرات جذرية في النظام المعلوماتي للوزارة.

– موضوع الأدوية أصبح خارج نطاق الدولة وهو مؤشر خطير جدا ويأتي بطريقة عشوائية من دول تفتقر لمعايير الجودة.

– سنبدأ في تفعيل دور الصيدلية المركزية بحيث تكون هي الجهة الوحيدة في الدولة التي يمكن إدخال الدواء من خلالها.

– مقاومة تجار الأدوية لن تكون سهلة ممن يدخلون أدوية ويستوردونها من الخارج بطرق غير قانونية.

– سنتحكم في الأسعار فور وصول الدواء من الجهات المتعاقدة معها الدولة والشركات الخاصة وفقا للقوانين.

– سنقنن مسألة العلاج بالخارج ببرنامج يصبح داخل ليبيا بالتعاون مع مستشفيات كبرى وأطباء اختصاصيين.

– لن نسمح بالتلاعب بأرزاق الليبيين والمرضى الذين يعانون في الخارج. #السبق

2022-08-10 21:13:28

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