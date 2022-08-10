أكد القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “ريزدون زينينغا”، التزا

أكد القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “ريزدون زينينغا”، التزام البعثة الأممية بدعم العملية السياسية وإجراء الانتخابات لتعزيز السلام والاستقرار في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه برئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” في العاصمة طرابلس، الأربعاء، لمناقشة تطورات المشهد السياسي في ليبيا، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

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