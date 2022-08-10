عاجل//وزير الصحة بـ الحكومة الليبية عثمان عبدالجليل: – ستبدأ الحكومة مهامها ف

#عاجل//وزير الصحة بـ الحكومة الليبية عثمان عبدالجليل:

– ستبدأ الحكومة مهامها في تطوير القطاع الصحي في البلاد فور دخول العاصمة طرابلس

– تشخيصنا لمشكلة الصحة هو سوء إدارة وفساد مالي وسنتخذ إجراءات واضحة في ذلك

– أولويتنا لمعالجة القطاع هو تفعيل التأمين الصحي للفئات العمرية وإجراء تغييرات جذرية في النظام المعلوماتي للوزارة

– موضوع الأدوية أصبح خارج نطاق الدولة وهو مؤشر خطير جدا ويأتي بطريقة عشوائية من دول تفتقر لمعايير الجودة

– سنبدأ في تفعيل دور الصيدلية المركزية بحيث تكون هي الجهة الوحيدة في الدولة التي يمكن إدخال الدواء من خلالها

– مقاومة تجار الأدوية لن تكون سهلة ممن يدخلون أدوية ويستوردونها من الخارج بطرق غير قانونية

– سنتحكم في الأسعار فور وصول الدواء من الجهات المتعاقدة معها الدولة والشركات الخاصة وفقا للقوانين

– سنقنن مسألة العلاج بالخارج ببرنامج يصبح داخل ليبيا بالتعاون مع مستشفيات كبرى وأطباء اختصاصيين

– لن نسمح بالتلاعب بأرزاق الليبيين والمرضى الذين يعانون في الخارج

#ليبيا_24

2022-08-10 20:40:25

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