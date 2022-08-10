صور | مكتب النائب العام يعلن جمع عينات من الدقيق و مواد صناعة الخبز و الخبيز للف

صور | مكتب النائب العام يعلن جمع عينات من الدقيق و مواد صناعة الخبز و الخبيز للفصل في ملف ” برومات البوتاسيوم ” الذي تأكده تحاليل المركز الليبي المتقدم في #ليبيا و #تونس و تنفيه الرقابة . #ليبيا #المرصد
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
مراسل الحدث: رئاسة مجلس النواب تدعو أعضائه لحضور جلسة الاثنين القادم #الحدث_الل
تم النشر منذُ 6 دقائق
رغيف الخبز .. قوتٌ للجوعان أم مسبّب للسرطان! التفاصيل: #صدى #ليبيا 2022-08-10 22:52:15
تم النشر منذُ 18 دقيقة
#عاجل|| لأول مرة منذ إحراق مبنى البرلمان عقب مظاهرات.. رئاسة مجلس #النواب تدعو ك
تم النشر منذُ 24 دقيقة
#عاجل / السفيرة البريطانية كارولين هورندال: – القوى الإقليمية والدولية توصلت إل
تم النشر منذُ 25 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
أضف تعليقـك