صور | مكتب النائب العام يعلن جمع عينات من الدقيق و مواد صناعة الخبز و الخبيز للف

صور | مكتب النائب العام يعلن جمع عينات من الدقيق و مواد صناعة الخبز و الخبيز للفصل في ملف ” برومات البوتاسيوم ” الذي تأكده تحاليل المركز الليبي المتقدم في #ليبيا و #تونس و تنفيه الرقابة . #ليبيا #المرصد