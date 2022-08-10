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صور | مكتب النائب العام يعلن جمع عينات من الدقيق و مواد صناعة الخبز و الخبيز للف

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | مكتب النائب العام يعلن جمع عينات من الدقيق و مواد صناعة الخبز و الخبيز للفصل في ملف ” برومات البوتاسيوم ” الذي تأكده تحاليل المركز الليبي المتقدم في #ليبيا و #تونس و تنفيه الرقابة . #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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