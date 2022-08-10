اعتبر وزير الصحة في الحكومة الليبية، عثمان عبدالجليل، أن تشخيص مشكلة الصحة التي تعاني منها الدولة الليبية هو سوء إدارة وفساد مالي، مؤكدا أنه سيتخذ إجراءات واضحة حول الموضوع.

وقال، “عبد الجليل” في تصريحات صحفية إن أولويته لمعالجة قطاع الصحة هو تفعيل التأمين الصحي للفئات العمرية وتفعيل دور الصيدلية المركزية بحيث تكون هي الجهة الوحيدة في الدولة التي يمكن إدخال الدواء من خلالها.

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