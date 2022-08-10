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صورة.. تجدد الحرائق في جنوب غرب سفرنسا، في #جيروند، وامتد إلى مقاطعة #لاند (جنوب

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صورة.. تجدد الحرائق في جنوب غرب سفرنسا، في #جيروند، وامتد إلى مقاطعة #لاند (جنوب)، وتسببت في تدمير 6 آلاف هكتار من غابات #الصنوبر، وإجلاء آلاف الأشخاص من سكان بلديات #هوستن وسان ماغن وقطاعات في بيلين بيلييه. #السبق

2022-08-11 00:08:37

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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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