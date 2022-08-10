صورة.. تجدد الحرائق في جنوب غرب سفرنسا، في #جيروند، وامتد إلى مقاطعة #لاند (جنوب)، وتسببت في تدمير 6 آلاف هكتار من غابات #الصنوبر، وإجلاء آلاف الأشخاص من سكان بلديات #هوستن وسان ماغن وقطاعات في بيلين بيلييه. #السبق