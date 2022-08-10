عضو مجلس النواب، وعضو ملتقى الحوار السياسي السيدة اليعقوبي:

هناك أسباب وراء إما تعطيل أو حجب تقرير ديوان المحاسبة الذي سيكون الأسوأ لما في طياته من كوارث والذي سيكون الفيصل والدليل والبرهان على الفساد المهول والتجاوزات القانونية والمالية التي وضعوا لها عنوان ( خلوا الراجل يخدم )

في انتظار إصدار الكارثة “التقرير”

– أحد وأهم الأسباب في تأخر تقرير ديوان المحاسبة هو تسييس خالد شكشك للتقرير وتهيئة الوقت المناسب ليحصد به مكاسب سياسية له لذبح خصومه من الخارجين من طريق السكة أو الإطاحة بهم وكسب شعبوية الإعلان وتسويق المادة إعلامياً حتى يظهر للشعب بأنه حامي الحمى

ولا زلنا في انتظار الكارثة!!

#ليبيا_24

2022-08-10 23:48:41

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