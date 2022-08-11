أكد رئيس اللجنة المركزية لمُتابعة اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي لط

أكد رئيس اللجنة المركزية لمُتابعة اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي لطفي الزرقاني، أن الامتحانات النِّهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي لم يُسجّل خِلالها أي بلاغ عن حالات تسرب للأسئلة، مُطمئناً التلاميذ وأولياء الأمور بأن المُلاحظات الفنِّية حول الأسئلة تمّ إحالتها إلى المركز الوطني للامتحانات لاتّخاذ ما يلزم بشأنها.

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