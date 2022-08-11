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أكد رئيس اللجنة المركزية لمُتابعة اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي لط

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أكد رئيس اللجنة المركزية لمُتابعة اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي لطفي الزرقاني، أن الامتحانات النِّهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي لم يُسجّل خِلالها أي بلاغ عن حالات تسرب للأسئلة، مُطمئناً التلاميذ وأولياء الأمور بأن المُلاحظات الفنِّية حول الأسئلة تمّ إحالتها إلى المركز الوطني للامتحانات لاتّخاذ ما يلزم بشأنها.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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