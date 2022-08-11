نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الخميس (11/08/2022 )
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: ريح شرش نشط هذا اليوم على ساحل درنة تصل سرعته إلى (25) عقدة.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء قليلة السحب تتكاثر على الساحل من مصراته الي سرت.
• الريح شرش الى براني سرعته تتراوح ما بين (05-10) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-0.75) متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (29 – 30) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
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• الساحل من الخليج إلى طبرق:
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• السماء قليلة السحب تتكاثر على الساحل من شحات الي درنة.
الريح شرش سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة تصل اليوم على ساحل درنة
إلى (25) عقدة .
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.00) متر ويصل االيوم الي (1.75) متر على الساحل من درنة الى طبرق .
• البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على الساحل من درنة الى طبرق.
• درجة حرارة سطح البحر (28 – 29) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
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