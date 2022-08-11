نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الخميس (11/08/2022 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: ريح شرش نشط هذا اليوم على ساحل درنة تصل سرعته إلى (25) عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء قليلة السحب تتكاثر على الساحل من مصراته الي سرت.

• الريح شرش الى براني سرعته تتراوح ما بين (05-10) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-0.75) متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (29 – 30) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

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• الساحل من الخليج إلى طبرق:

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• السماء قليلة السحب تتكاثر على الساحل من شحات الي درنة.

الريح شرش سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة تصل اليوم على ساحل درنة

إلى (25) عقدة .

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.00) متر ويصل االيوم الي (1.75) متر على الساحل من درنة الى طبرق .

• البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على الساحل من درنة الى طبرق.

• درجة حرارة سطح البحر (28 – 29) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

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