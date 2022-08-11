صور | توافد عدد المحتجين في #أوباري لإقفال الحقول النفطية بالمنطقة الجنوبية إحتج

صور | توافد عدد المحتجين في #أوباري لإقفال الحقول النفطية بالمنطقة الجنوبية إحتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية. #ليبيا #المرصد
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