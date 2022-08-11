علي #الهلالي الناطق الرسمي لمؤتمر #المسار_الدستوري المنعقد في #طرابلس: تم اعتماد القاعدة الدستورية وسيتحرك بها فريق إلى #النواب و #الرئاسي والدولة لمنحها المشروعية.

– فريق آخر سيتجه إلى مستشار الأمن القومي باعتباره صاحب اختصاص في حماية العملية الانتخابية ولضمان إقامتها وإجرائها.

– عقدنا مؤتمر صحفي بشأن آخر مستجدات المسار الدستوري الذي كان قد التأم في الأسبوع الماضي.

– المؤتمر دعت إليه مجموعة من الأحزاب السياسية والتيارات وأيضًا مجموعة من المكونات الثقافية ومترشحي الرئاسة والبرلمان.

– المجموعة التي التقت آلت على نفسها أن تضع مشروع لقاعدة دستورية استعرضتها نقطة نقطة وأبدت حولها الملاحظات.

– تم تجميع كل الملاحظات التي تم عرضها في المؤتمر وتضمينها في التوصيات من خلال لجنة الصياغة.

– المؤتمر أعطى مهلة زمنية لجمع كافة الملاحظات من المشاركين وممن لم يسعفهم الوقت للمشاركة وتم تضمينها في الصياغة التي عرضت اليوم. #السبق (كلمة مرئية)

2022-08-11 19:29:30

1660246170