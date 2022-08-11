أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال لقاء جمعه، الخميس، بسفيرة بريطانيا لدى ليبيا، “كارولاين هورندال”،على أهمية دور المجتمع الدولي في إعادة الاستقرار إلى ليبيا، مشدّدا على أن استكمال ما تبقى من نقاط خلافية حول المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة، سيكون خطوة مهمة للوصول إلى وضع خارطة طريق متكاملة للحل، وتحديد موعد لإجراء الاستحقاقات الانتخابية التي ينتظرها الشعب الليبي.

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