حكمت النيابة العامة بسجن القائم على أعمال قسم المختبرات بمستشفى علاج السكري والغ

حكمت النيابة العامة بسجن القائم على أعمال قسم المختبرات بمستشفى علاج السكري والغدد الصماء في طرابلس؛ وبحبس رئيس قسم العلاج الطبيعي وعدد من العاملين في قسمي الصيدلة ومخازن المعدات الطبية بسبب اختلاسهم أدوية ومعدات طبية، وأوضح مكتب النائب العام أن كلا من مدير عام المستشفى ومساعده ورؤساء أقسام الصيدلة والمعدات الطبية والقائم بمهام المراقب المالي، ألحقوا الضرر بالمال العام والمصلحة العامة نتيجة التخلي عن كمية كبيرة من الأدوية المخصصة لمرضى المستشفى

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