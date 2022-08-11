المرشح الرئاسي فضيل الأمين: – ليبيا لا تحتاج إلى طريق ثالث أو مسار سياسي جديد ل

المرشح الرئاسي فضيل الأمين:

– ليبيا لا تحتاج إلى طريق ثالث أو مسار سياسي جديد لرعاية الأمم المتحدة، لقد سئمنا من ذلك.

– فقد مستشار الأمم المتحدة المنفصل فرصة للتوسط في تسليم سلمي للسلطة ونقلها للسلطة ، هؤلاء الذين يحاولون إضافة المزيد إلى المشهد لا يفعلون ذلك، فهم اللعبة التي يريدها الوضع الراهن.

– إضافة ما يسمى بالمبادرات إلى الموقف يؤدي فقط إلى تقويض الحل والحفاظ على الوضع الراهن.

– الهدف هو التوحيد، وتكتيكات المفسدين هي إذا عرض خيارين، فإنهم يطلبون ثالثًا إذا عرضت الثالث يطلبون الرابع، في هذا الفخ يؤدي إلى نتائج عكسية.

#ليبيا_24

2022-08-11 20:03:40

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