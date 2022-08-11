عضو مجلس النواب سعيد امغيب: – نوايا بريطانيا الخبيثة ومشروعها القذر في ليبيا كش

عضو مجلس النواب سعيد امغيب:

– نوايا بريطانيا الخبيثة ومشروعها القذر في ليبيا كشفت عنها سفيرتها “كارولين هولندال.

– هولندال صرحت بتعامل المملكة المتحدة مع حكومة الدبيبة إلى هذه اللحظة على أنها الحكومة الشرعية ، في تدخل سافر وصريح في شؤوننا الداخلية واستخفاف واضح بإرادة الشعب الليبي .

– اليوم أكثر من أي وقت مضى أصبح طرد السفيرة البريطانية فرض عين وواجب وطني يجب أن يتم بحراك شعبي لأن هذه الدولة واخواتها من الدول الاستعمارية لا يعترفون بقررات مجلس النواب ويعتبرون أنفسهم أوصياء علينا .

#ليبيا_24

2022-08-11 23:26:01

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