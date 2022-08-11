عضو مجلس #النواب سعيد #امغيب: نوايا #بريطانيا الخبيثة ومشروعها القذر في #ليبيا ك

عضو مجلس #النواب سعيد #امغيب: نوايا #بريطانيا الخبيثة ومشروعها القذر في #ليبيا كشفت عنها سفيرتها “كارولين #هورندال”.

– هورندال صرحت بتعامل المملكة المتحدة مع حكومة #الدبيبة إلى هذه اللحظة على أنها الحكومة الشرعية، في تدخل سافر وصريح في شؤوننا الداخلية واستخفاف واضح بإرادة الشعب الليبي.

– اليوم أكثر من أي وقت مضى أصبح طرد #السفيرة_البريطانية فرض عين وواجب وطني يجب أن يتم بحراك شعبي لأن هذه الدولة وأخواتها من الدول الاستعمارية لا يعترفون بقررات مجلس النواب ويعتبرون أنفسهم أوصياء علينا. #السبق

2022-08-11 23:32:56

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