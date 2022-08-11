أصدر نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، تعليماته ب

أصدر نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، تعليماته بإيقاف العمل بالقرار الخاص بالتسعيرة الموحدة للخدمات الطبية بالمصحات الخاصة، إلى حين تشكيل لجنة لإعادة دراسته بناءً على المقترح المقدم من اتحاد المصحات الليبي إلى جانب تفعيل التأمين الطبي بقطاع الصحة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة عبر صفحتها على فيسبوك.

جاء ذلك في ختام الاجتماع الذي عقده أبوجناح، اليوم الخميس، مع اتحاد المصحات الليبي بمقر ديوان وزارة الصحة في العاصمة طرابلس

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