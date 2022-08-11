عاجل// مصادر لـ #ليبيا_24: – مجلس الأمن يصوت الاثنين على المبعوث الجديد إلى لي

#عاجل// مصادر لـ #ليبيا_24:
– مجلس الأمن يصوت الاثنين على المبعوث الجديد إلى ليبيا
– توجه أممي بتعيين السنغالي عبد الله بيتالي مبعوثا خاصا إلى ليبيا
– باثيلي كُلف برئاسة وفد أممي زار ليبيا في سنة 2021 لتقيم عمل البعثة.
– باثيلي عيُن في 2013 نائبًا للممثل الخاص في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي.
– شغل منصب ممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في وسط أفريقيا ورئيسًا لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي لأفريقيا الوسطى عام 2014 .
– في مايو 2015 ، ترأس باثيلي منتدى بانغي الوطني، وهو مؤتمر للمصالحة الوطنية نظمته الحكومة الانتقالية لجمهورية إفريقيا الوسطى.
– استقال من منصبه كمبعوث خاص بأفريقيا الوسطى للترشح لرئاسة مفوضية الاتحاد الافريقي والتي جرت سنة 2017 وخسرها امام التشادي موسى فقي محمد.
– عمل في حكومة السنغال كوزير للبيئة من 1993 إلى 1998 ووزير للطاقة من 2000 حتى عام 2001.
– ترشح لرئاسة السنغال عام 2007 وحصل على المركز السادس ورفض النتائج وطعن في صحتها لكن المجلس الدستوري رفض طعنه واحتجزته الشرطة مع معارضين آخرين.
#ليبيا_24
2022-08-12 00:11:03
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