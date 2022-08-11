عاجل// مصادر لـ #ليبيا_24: – مجلس الأمن يصوت الاثنين على المبعوث الجديد إلى لي

#عاجل// مصادر لـ #ليبيا_24:

– مجلس الأمن يصوت الاثنين على المبعوث الجديد إلى ليبيا

– توجه أممي بتعيين السنغالي عبد الله بيتالي مبعوثا خاصا إلى ليبيا

– باثيلي كُلف برئاسة وفد أممي زار ليبيا في سنة 2021 لتقيم عمل البعثة.

– باثيلي عيُن في 2013 نائبًا للممثل الخاص في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي.

– شغل منصب ممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في وسط أفريقيا ورئيسًا لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي لأفريقيا الوسطى عام 2014 .

– في مايو 2015 ، ترأس باثيلي منتدى بانغي الوطني، وهو مؤتمر للمصالحة الوطنية نظمته الحكومة الانتقالية لجمهورية إفريقيا الوسطى.

– استقال من منصبه كمبعوث خاص بأفريقيا الوسطى للترشح لرئاسة مفوضية الاتحاد الافريقي والتي جرت سنة 2017 وخسرها امام التشادي موسى فقي محمد.

– عمل في حكومة السنغال كوزير للبيئة من 1993 إلى 1998 ووزير للطاقة من 2000 حتى عام 2001.

– ترشح لرئاسة السنغال عام 2007 وحصل على المركز السادس ورفض النتائج وطعن في صحتها لكن المجلس الدستوري رفض طعنه واحتجزته الشرطة مع معارضين آخرين.

#ليبيا_24

2022-08-12 00:11:03

1660263063