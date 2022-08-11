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دعا محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، إلى ضرورة وضع رؤية قصيرة ومتوسطة وطو

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

دعا محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، إلى ضرورة وضع رؤية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد للمؤسسة الوطنية للنفط، وشدد الكبير على العمل بشكل متواصل للمحافظة على قوت الليبيين، يذكر بأن حكومة الوحدة الوطنية ، كانت في وقت سابق قد أعلنت عن تنفيذ 43% من المخصصات الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، بواقع صرف 14 مليارا 894 مليونا و926 ألفا و874 دينارا
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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