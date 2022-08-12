رئيس المجلس الاجتماعي الأعلى لطوارق #ليبيا موالي #قديدي خلال مؤتمر القاعدة الدست

رئيس المجلس الاجتماعي الأعلى لطوارق #ليبيا موالي #قديدي خلال مؤتمر القاعدة الدستورية المنعقد في #طرابلس: توصلنا لقاعدة دستورية تكون مشروع يُطرح على كل الليبيين.

– نأمل أن يلقى مشروع القاعدة الدستورية القبول مع قناعاتنا بأن هناك ملاحظات.

– نحن كطوارق لدينا ملاحظات على مشروع القاعدة الدستورية وحتى على مشروع #الدستور.

– لجنة صياغة مشروع الدستور سبق وأنجزت مهمتها منذ سنوات ولم ير النور.

– بقينا ننتظر حل هذه المشكلة طال الوقت وآن الأوان للبحث عن بديل مؤقت يخرجنا من عنق الزجاجة.

– مشروع #القاعدة_الدستورية يحاول أن يحل مشكلتنا سواء داخل الوطن أو مع المجتمع الدولي. #السبق (مقطع مرئي)

2022-08-12 02:14:45

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