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دولة ليبيا وزارة المواصلات المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة إدارة التنبؤات ال

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

دولة ليبيا
وزارة المواصلات
المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة
إدارة التنبؤات الجوية

لوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الجمعة
12/ 08 / 2022 وخلال اليومين القادمين

طقس مستقر و أجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا مع رطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية , و حيت تتكاثر السحب يوم الغد علي أغلب مناطق الشمال .
وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب مناطق الشمال مابين ( 29 – 34 ) مْ ، فيما تتراوح على مناطق الوسط والجنوب مابين ( 36 – 40 )مْ.
ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة إرتفاع تدريجي بدايةً من يوم الأحد على مناطق شمال غرب ليبيا.
والله اعلم

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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