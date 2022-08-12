دولة ليبيا وزارة المواصلات المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة إدارة التنبؤات ال

دولة ليبيا

وزارة المواصلات

المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة

إدارة التنبؤات الجوية

لوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الجمعة

12/ 08 / 2022 وخلال اليومين القادمين

طقس مستقر و أجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا مع رطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية , و حيت تتكاثر السحب يوم الغد علي أغلب مناطق الشمال .

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب مناطق الشمال مابين ( 29 – 34 ) مْ ، فيما تتراوح على مناطق الوسط والجنوب مابين ( 36 – 40 )مْ.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة إرتفاع تدريجي بدايةً من يوم الأحد على مناطق شمال غرب ليبيا.

والله اعلم