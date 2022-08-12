نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الجمعة ( 12/08/202

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الجمعة ( 12/08/2022 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء قليلة السحب.

• الريح شرش الى براني ويكون متغير الاتجاه صباح الغد على ساحل زواره وطرابلس سرعته تتراوح ما بين (05-10) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-0.75) متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (29 – 30) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء قليلة السحب.

الريح شرش بوجه عام وبكون براني هذا اليوم على ساحل رأس لأنوف سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.25) متر.

• البحر خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (28 – 29) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

التاريخ: 12/08/2022