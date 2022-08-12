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نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الجمعة ( 12/08/202

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الجمعة ( 12/08/2022 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء قليلة السحب.
• الريح شرش الى براني ويكون متغير الاتجاه صباح الغد على ساحل زواره وطرابلس سرعته تتراوح ما بين (05-10) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-0.75) متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (29 – 30) مْ.
• الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء قليلة السحب.
الريح شرش بوجه عام وبكون براني هذا اليوم على ساحل رأس لأنوف سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.25) متر.
• البحر خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (28 – 29) مْ.
• الرؤيـة جيدة.

التاريخ: 12/08/2022

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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