بالصور.. #جهاز_المباحث_الجنائية يحبط عملية تهريب ضخمة للوقود عبر منفذ #رأس_اجدير
– أعضاء وحدة التحري وجمع المعلومات بالمكتب قد تلقوا في وقت سابق معلومات من مصادر مؤكدة تفيد بإستعداد شبكة تهريب منظمة لتنفيذ عملية تهريب #البنزين داخل شاحنات من البضائع المتجهة إلى #تونس على ظهر شاحنات النقل المملوكة لأفراد.
– تم العثور على عدد 23 شاحنة معبأة بكميات كبيرة تفوق 80 ألف لتر كانت مُعدة للتهريب عبر منفذ رأس أجدير الحدودي.
– تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين فيما تم إحالة الشاحنات المضبوطة الي مركز حرس الجمارك بمنفذ رأس أجدير من حيث الاختصاص القانوني. #السبق (بيان)
2022-08-12 19:04:09
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