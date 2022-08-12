صور | بد وصول الوفود الشبابية لمسرح #لبدة الأثري بمدينة #الخمس للمشاركة في احتفا

صور | بد وصول الوفود الشبابية لمسرح #لبدة الأثري بمدينة #الخمس للمشاركة في احتفال اليوم العالمي للشباب الذي تُنظمه وزارة الشباب بحكومة الدبيبة. #ليبيا #المرصد
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