صور | بد وصول الوفود الشبابية لمسرح #لبدة الأثري بمدينة #الخمس للمشاركة في احتفا

صور | بد وصول الوفود الشبابية لمسرح #لبدة الأثري بمدينة #الخمس للمشاركة في احتفال اليوم العالمي للشباب الذي تُنظمه وزارة الشباب بحكومة الدبيبة. #ليبيا #المرصد