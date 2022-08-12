عاجل

صور | بد وصول الوفود الشبابية لمسرح #لبدة الأثري بمدينة #الخمس للمشاركة في احتفا

تم النشر منذُ 11 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | بد وصول الوفود الشبابية لمسرح #لبدة الأثري بمدينة #الخمس للمشاركة في احتفال اليوم العالمي للشباب الذي تُنظمه وزارة الشباب بحكومة الدبيبة. #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك