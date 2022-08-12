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عاجل | شركة الكهرباء: عطل فني بحقول الغاز التابعة لشركة مليتة أدى إلى نقص في إمد

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل | شركة الكهرباء: عطل فني بحقول الغاز التابعة لشركة مليتة أدى إلى نقص في إمدادات الغاز للمحطات الكهربائية بالمنطقة الغربية. ⚡️ فقدان الشبكة ماقيمته 1100 ميجا وات. ⚡️ تغذية بعض محطات المنطقة الغربية بالوقود الخفيف تفادياً لخروج جميع وحدات التوليد، وحدوث ” حالة إظلام “. (المكتب الاعلامي) #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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