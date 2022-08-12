المحلل الاقتصادي نور الدين حبارات:

– حكومة الدبيبة وقعت في أخطاء أثناء تقديمها لمشروع ميزانية عام 2021 بسبب عدم إلمامها بالوضع الاقتصادي في ليبيا.

– وزير الدولة للشؤون الاقتصادية اعترف بأن عدم إلمام الحكومة بتلك المفاهيم، وعدم انتهجاها للعقلية الاقتصادية أثناء إدارتها للإنفاق العام كان سبب مباشر في انعكاس ذلك سلباً على الوضع الاقتصادي و تدهوره اليوم

– حكومة الدبيبة لم تكن تدرك أن زيادة الإنفاق العام خلال العام 2021، تعني زيادة في دخول المواطنين وزيادة في طلبهم على الاستهلاك للسلع والخدمات و من ثم ارتفاع أسعارها في اقتصاد غير مرن و غير منتج.

– الإيرادات التي قدرتها الحكومة ب بقيمة90 مليار دينار معظمها غير حقيقية، وإنما ناتجة عن تخفيض سعر الصرف، ولم تكن ناتجة عن زيادة إنتاج النفط، أو أي مصادر أخرى.

– حكومة الدبيبة لم تكن تدرك أن كافة المواطنين هم من سيقومون بدفع معظم قيمة تلك الإيرادات.

#ليبيا_24

2022-08-12 18:25:03

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