#عاجل|| قطع #الكهرباء على معظم أحياء مدينة #الخمس من أجل توفير الكهرباء في “خط #لبدة” لاحتفال #الدبيبة باليوم العالمي للشباب.

– توزيع أحمال “خط لبدة”، على باقي أحياء مدينة الخمس لضمان عدم انقطاعها أثناء الحفل. #السبق