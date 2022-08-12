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#عاجل|| قطع #الكهرباء على معظم أحياء مدينة #الخمس من أجل توفير الكهرباء في “خط #

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#عاجل|| قطع #الكهرباء على معظم أحياء مدينة #الخمس من أجل توفير الكهرباء في “خط #لبدة” لاحتفال #الدبيبة باليوم العالمي للشباب.
– توزيع أحمال “خط لبدة”، على باقي أحياء مدينة الخمس لضمان عدم انقطاعها أثناء الحفل. #السبق

2022-08-12 21:42:49

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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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