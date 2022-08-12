ويليامز: السياسيون في #ليبيا يحبون السفر حول العالم واستقبالهم على السجادة الحم

#ويليامز: السياسيون في #ليبيا يحبون السفر حول العالم واستقبالهم على السجادة الحمراء.

– الأطراف الليبية يحبون التودد إلى الجهات الفاعلة الخارجية ويلومونهم علنا على ما هو في النهاية فشل ليبي في التوصل إلى الإجماع.

– #الانتخابات يمكن أن تُجرى في #ليبيا شريطة أن يوفر #النواب و #الدولة الإطار القانوني اللازم.

– على الرغم من التقدم المحرز في #القاهرة؛ فإنه لا يزال غير كاف كأساس للمضي قدما نحو انتخابات شاملة.

– عندما ظهرت مزاعم الرشاوى في ملتقى الحوار السياسي أحلتها فورًا على فريق خبراء #الأمم_المتحدة والقائم بأعمال #النائب_العام.

– بحلول الوقت الذي انتُخب فيه #الدبيبة لم تتمكن لجنة الأمم المتحدة من تأكيد أي من المزاعم. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-08-12 21:35:52

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