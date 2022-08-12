المتحدث باسم الجيش” أحمد المسماري ”: – القوات المسلحة ليست طرفاً في أي نزاع سيا

المتحدث باسم الجيش” أحمد المسماري ”:

– القوات المسلحة ليست طرفاً في أي نزاع سياسي بالبلاد، ولا تؤيد طرفاً على حساب الآخر،.

– الأزمة السياسية في ليبيا تؤثر على عمل القوات المسلحة خاصة في معركتها ضد الإرهاب.

– المهمة الأساسية لقوات الجيش هي محاربة الإرهاب وحفظ أمن واستقرار الدولة،.

– العسكريون الليبيون قادرون على توحيد المؤسسة الوطنية، لكن التدخلات التي تقوم بها بعض الكيانات السياسية والمتطرفة متمثلة في جماعة «الإخوان» الإرهابية تحاول إجهاض تلك الجهود لوأد فكرة قيام جيش ليبي يحمل صفة وطنية ويحمي راية الوطن، لذا يكثفون جهودهم لعرقلة كافة المجهودات التي تهدف لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

– القضاء على نفوذ الميليشيات المسلحة في غرب ليبيا سيسهم بشكل كبير في توحيد مؤسسة الجيش الوطني،

– لو تحقق ذلك ستكون المؤسسة العسكرية أولى المؤسسات التي يتم توحيدها في البلاد، وتنظيم المؤسسة لحماية البلاد.

#ليبيا_24

2022-08-12 23:31:51

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