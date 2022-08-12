الدبيبة خلال احتفاله باليوم العالمي للشباب: من يريد السيطرة بالانقلابات العسكري

#الدبيبة خلال احتفاله باليوم العالمي للشباب: من يريد السيطرة بالانقلابات العسكرية فقد ولى زمن الانقلابات العسكرية.
– رسالتي لمن يسعون للخراب والعودة للحرب: لا يمكن أن نرجع إلى الخلف.
– أفكار تقاسم السلطة وتجاهل إرادة الشعب لا يمكن أن تحدث هنا.
– رسالتي إلى برلمان #ليبيا ومجلس #الدولة: كفاكم عبثًا بهذا الشعب وأقروا الدستور لنذهب إلى #الانتخابات.
– هؤلاء يبحثون عن تمديد وتمديد وخلق فرص مؤقتة ولا يريدون الخير لهذا البلد وأقفلوا الميزانية في وجوهنا فهل هؤلاء ليبيون؟.
– نقول لكل الليبيين لا خيار لدينا وليس أمامنا إلا الانتخابات ولا يمكن أن نتجه لغير الانتخابات.
– كلنا جاهزون والمفوضية جاهزة ولا نريد إلا قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.
– برلمان الشباب سيُخرج نواب أمة حقيقيين وليس منتفعين.
– الحركة الشبابية اليوم استعادت عافيتها بوجود شباب في وزارة الشباب.
– الطبقات السياسية الكبيرة والصغيرة حاربت منحة الزواج ووقفوا ضدها وكأنها موجهة لغير الليبيين.
– جئت اليوم ومعي أبنائي وزوجتي ولهم مطالب مثلكم وهذا هو إبراهيم ابني ومعهم أحفادي.
– هناك مشروع 300 ألف وحدة سكنية متوقف منذ عام 2006 ولم تُبن مشاريع إسكانية منذ 13 سنة.
– لم يتم إعطاء أي قرض إسكاني منذ 13 سنة ومشكلة السكن هي مشكلة ليبيا الآن.
– لأول مرة منذ 1984 وزارة الشباب أعلنت استكمال 99 مشروع لبيوت الشباب. #السبق
2022-08-13 00:46:53
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