المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين:

– إذا كانت نانسي بيلوسي مهتمة حقا بالديمقراطية وحقوق الإنسان، فعليها زيارة ليبيا وأفغانستان والعراق وسوريا بدلا من ذلك.

– بيلوسي يمكنها التعبير عن ندمها على مئات الآلاف من المدنيين الأبرياء الذين قُتلوا على يد الجيش الأمريكي هناك، وتتعهد بمنع مثل هذه الفظائع التي سببتها الانتهاكات الأمريكية لميثاق الأمم المتحدة وقواعدها في العلاقات الدولية من الحدوث مرة أخرى

– زيارة بيلوسي إلى تايوان تدوس على الديمقراطية، وتظهر كيف تضع أمريكا مصالحها الأنانية فوق العدالة الدولية.

#ليبيا_24

2022-08-13 02:20:38

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