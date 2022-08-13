المتحدث باسم وزارة #الخارجية_الصينية، وانغ وينبين: إذا كانت نانسي #بيلوسي مهتمة حقا بالديمقراطية وحقوق الإنسان، فعليها زيارة #ليبيا و #أفغانستان و #العراق و #سوريا بدلا من ذلك.

– بيلوسي يمكنها التعبير عن ندمها على مئات الآلاف من المدنيين الأبرياء الذين قُتلوا على يد الجيش الأمريكي هناك، وتتعهد بمنع مثل هذه الفظائع التي سببتها الانتهاكات الأمريكية لميثاق #الأمم_المتحدة وقواعدها في العلاقات الدولية من الحدوث مرة أخرى.

– زيارة بيلوسي إلى #تايوان تدوس على الديمقراطية، وتظهر كيف تضع أمريكا مصالحها الأنانية فوق العدالة الدولية. #السبق

2022-08-13 02:31:25

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