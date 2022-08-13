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الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم السبت 13/ 08 / 2022 وخلال اليومين

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم السبت
13/ 08 / 2022 وخلال اليومين القادمين

يبقي الطقس مستقر و أجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا مع رطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية , و حيت تتكاثر السحب خلال هذه الايام علي مناطق الشمال الشرقي ، خاصة الجبل الاخضر مع احتمال بسيط لسقوط امطار خفيفة ومتفرقة.
وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب مناطق الشمال هذا اليوم مابين ( 27 – 34 ) مْ ، فيما تتراوح على مناطق الوسط والجنوب مابين ( 35 – 40 )مْ.
ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة إرتفاع تدريجي بدايةً من يوم الغد على مناطق شمال غرب ليبيا.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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