الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم السبت

13/ 08 / 2022 وخلال اليومين القادمين

يبقي الطقس مستقر و أجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا مع رطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية , و حيت تتكاثر السحب خلال هذه الايام علي مناطق الشمال الشرقي ، خاصة الجبل الاخضر مع احتمال بسيط لسقوط امطار خفيفة ومتفرقة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب مناطق الشمال هذا اليوم مابين ( 27 – 34 ) مْ ، فيما تتراوح على مناطق الوسط والجنوب مابين ( 35 – 40 )مْ.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة إرتفاع تدريجي بدايةً من يوم الغد على مناطق شمال غرب ليبيا.