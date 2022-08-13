المحلل السياسي محمد قشوط:

– عبدالحميد الدبيبة يقود العاصمة نحو حرب طاحنة يستخدم فيها الشباب للهروب من تسليم السلطة بعد انتهاء ولايته.

– الدبيبة ‏وعد الشباب بالجنة فكانت النتيجة بعد سنة و 5 أشهر ، ركود تضخمي وبطالة وصرف 165 مليار لا أثر لها ولا وجود.

– الدبيبة يقود الان العاصمة نحو حرب طاحنة سيستخدم فيها الشباب حطبا لها حتى لا يسلم السلطة بعد سقوط الشرعية عنه.

– الشباب كوبري الدبيبة لتثبيت نفسه داخل ‎طرابلس رغم انتهاء ولايته وكوبري آخر لشرعنة الفساد تحت بند القروض وتيسير الزواج التي تنتهي بمليارات منهوبة لا يرى الشباب منها سوى الفتات الذي أوصلوهم لحالة من انسداد الأفق حتى أصبحوا مقابل 200 دينار يركبون الحافلات لحضور هراء ‎الدبيبة.

#ليبيا_24

2022-08-13 11:42:58

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