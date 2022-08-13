قال مدير المكتب الإعلامي لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية “محمد الزيات”، إن ال

قال مدير المكتب الإعلامي لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية “محمد الزيات”، إن المركز نظم حملات مكثفة على المخابز للتأكد من التزامها بالاشتراطات العامة.

وأكد الزيات في تصريحات صحفية، السبت، أن الحملات لم تسفر عن وجود أي مخبز يستعمل مادة برومات البوتاسيوم، موضحا أنه وجدت مخالفات في مخابز عدة، منها سوء النظافة، وتهالك المعدات، ووجود عمال لا يحملون شهادات صحية.

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