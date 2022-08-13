أمرت النيابة العامة بسجن متهم في قضايا حرابة وخطف وحيازة أسلحة غير مرخص له بحمله

أمرت النيابة العامة بسجن متهم في قضايا حرابة وخطف وحيازة أسلحة غير مرخص له بحملها، وذكر مكتب النائب العام أنه على إطلاع تام بحيثيات القضية و بمجرد انتهاء إجراءات التحقيق بما في ذلك إحاطة المتهم بكامل الأدلة القائمة قبله وتسجيل رُدوده في شأنها؛ أمر بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق وقررت النيابة العامة فيما بعد رفع الأوراق إلى قضاء الحكم

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