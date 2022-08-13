وكالة الأنباء السودانية “سونا”:

– قوات الأمن الليبية والسودانية عثرت أمس الجمعة على 20 جثة في المنطقة الحدودية الواقعة بين البلدين.

– قوات حرس الحدود تمكنت إنقاذ ثمانية سودانيين أحياء، علماً أن قوات الأمن تعمل أحياناً بشكل مشترك على الحدود التي تقع في الصحراء الكبرى.

– الأشخاص الـ28 في مجموعهم مهاجرون حاولوا عبور الحدود إلى ليبيا على متن سيارتين، بهدف الوصول إلى الأراضي الأوروبية باستخدام “قوارب الموت” ومع ذلك لم يتم الكشف بشكل مبدئي عن التوقيت الذي تم فيه اكتشاف هؤلاء الأشخاص.

#ليبيا_24

2022-08-13 16:00:49

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