ذكر الناطق باسم قائد القوات الليبية المسلحة أحمد المسماري، بأن الجيش الليبي ليس طرفاً في أي نزاع سياسي بالبلاد، محذراً من جهته بأن استمرار الأزمة السياسية في ليبيا قد تؤثر على عمليات الجيش الإرهاب، وأضاف المسماري توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا واجب وطني وباستطاعة العسكريين الليبيين الشرفاء فعل ذلك، لكن التدخلات التي تقوم بها بعض الكيانات السياسية تحاول إجهاض تلك الجهود لطمس فكرة قيام جيش ليبي وفق تعبيره.

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