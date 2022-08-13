مدير المكتب الإعلامي لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد الزيات: – المركز ن

مدير المكتب الإعلامي لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد الزيات:
– المركز نظم حملة مكثفة على المخابز للتأكد من التزامها بالاشتراطات العامة.
– الحملة استهدفت مخابز عديدة في أغلب مدن ليبيا، وما زالت مستمرة.
– وجدنا مخالفات في مخابز عدة، منها سوء النظافة، وتهالك المعدات، ووجود عمال لا يحملون شهادات صحية.
– لا يوجد أي مخبز يستعمل مادة برومات البوتاسيوم.
– المركز يعدّ تقريراً فنيًا عن المخابز سيحال للحرس البلدي لإقفال المخابز المخالفة، ويحال للنيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها القانونية بهذا الخصوص.
#ليبيا_24
2022-08-13 17:00:08
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