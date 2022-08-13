عضو المجلس الدولة سعد بن شرادة:

– لا يمكن الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة، على النقاط الخلافية في القاعدة الدستورية

– يجب أن يكون هناك طرف ثالث لحل النقاط الخلافية، وهو الشعب، لأن المجلسين رهينان لمجموعات مسلحة ودول أجنبية

– يمكن أن يحدث انقسام في البلاد بسبب الوضع الراهن بين حكومة مسيطرة على العاصمة وتنفق أموال الدولة دون رقابة، وحكومة اتفق عليها المجلسان، حسب الاتفاق السياسي، ومنعت من دخول طرابلس بقوة السلاح

– المشكلة الأكبر في ليبيا هي السلاح المنتشر الذي يعيق بناء الدولة

#ليبيا_24

2022-08-13 17:41:50

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