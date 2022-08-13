وكالة الأنباء السودانية “#سونا”: قوات الأمن الليبية والسودانية عثرت أمس الجمعة ع

وكالة الأنباء السودانية “#سونا”: قوات الأمن الليبية والسودانية عثرت أمس الجمعة على 20 جثة في المنطقة الحدودية الواقعة بين البلدين.

– قوات حرس الحدود تمكنت إنقاذ ثمانية سودانيين أحياء، علماً أن قوات الأمن تعمل أحياناً بشكل مشترك على الحدود التي تقع في الصحراء الكبرى.

– الأشخاص الـ28 في مجموعهم مهاجرون حاولوا عبور الحدود إلى #ليبيا على متن سيارتين، بهدف الوصول إلى الأراضي الأوروبية باستخدام “قوارب الموت” ومع ذلك لم يتم الكشف بشكل مبدئي عن التوقيت الذي تم فيه اكتشاف هؤلاء الأشخاص. #السبق

2022-08-13 18:05:47

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