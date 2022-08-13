ذكرت إدارة المهام الخاصة، بأنها أقفلت 40 مخبزاً في مدينة مصراتة اليوم السبت، وذ

ذكرت إدارة المهام الخاصة، بأنها أقفلت 40 مخبزاً في مدينة مصراتة اليوم السبت، وذلك لعدم توافر المواصفات والاشتراطات المطلوبة صحيا وفنيا، وأضافت الإدارة في بيان لها إن الجولة جاءت في إطار الحفاظ على صحة المواطنين، وحمايتهم من الآفات والأمراض التي تنتج عن سوء إدارة المخابز من الجانب الصحي، وعدم توفير وثائق قانونية للعاملين الأجانب بهذه المخابز

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