المتحدث باسم الشركة العامة للكهرباء “وئام التائب”: – بعد استئناف ضخ الغاز من قب

المتحدث باسم الشركة العامة للكهرباء “وئام التائب”:

– بعد استئناف ضخ الغاز من قبل شركة مليتة، قلص العجز الحاصل في الشبكة إلى 1500 ميجاوات، في حين بلغت الطاقة الإنتاجية الفعلية حاليا قرابة 5600 ميجاوات وقابلة للزيادة.

– وضع الشبكة الكهربائي عاد إلى ما هو عليه قبل حدوث العطل الفني الذي وقع بالأمس بحقول الغاز التابعة لشركة مليتة.

– العطل الذي حدث أمس أدى إلى توقف خطوط الغاز الثلاثة، وتسبب في نقص إمدادات كمية الغاز لخط الساحل الذي يغذي محطات الزاوية وجنوب طرابلس والخمس ومصراتة.

#ليبيا_24

2022-08-13 17:30:06

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