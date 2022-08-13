ذكر المكتب الإعلامي لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية أنهم لم يجدوا أي مخبز يست

ذكر المكتب الإعلامي لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية أنهم لم يجدوا أي مخبز يستعمل مادة برومات البوتاسيوم إلى حد الآن،

وأضاف المركز، أن الحملة استهدفت مجموعة كبيرة من المخابز في مختلف مناطق ليبيا، وما تزال الحملة مستمرة وفق قوله، كما أكد وجود مخالفات في مخابز عدة، منها سوء النظافة، وتهالك المعدات، ووجود عمّال لا يحملون شهادات صحية.

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