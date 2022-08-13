عضو مجلس #النواب ميلود #الأسود: دخول حكومة #باشاغا إلى #طرابلس أتوقعه قريبا، كو

عضو مجلس #النواب ميلود #الأسود: دخول حكومة #باشاغا إلى #طرابلس أتوقعه قريبا، كون العديد من الأطراف قد أدركت أهمية هذه الخطوة في مسار #الانتخابات، وضرورة وجود حكومة تبسط نفوذها على كامل البلاد، حتى تصبح الانتخابات ممكنة، كذلك أصبح الجميع يدرك كذب وزيف وفساد حكومة #الدبيبة، والوهم الذي تسوقه للشعب، وحجم إهدار الأموال من أجل شراء الولاءات.

– الدافع وراء البيان الذي صدر استنكارا لتصريحات #السفيرة_البريطانية هو بسبب تجاوزها لحدود مهامها الدبلوماسية وتعديها على سيادة القرار الليبي.

– السفيرة أصبحت تحدد من هي الحكومة الشرعية في ليبيا وتحاول التدخل في عديد الشؤون السياسية وفي المسار الأمني المنوط إنجازه بـ لجنة 5+5، وغيرها من التصرفات الغير مقبولة لدينا، خصوصًا أن هذه ليست المرة الأولى، وقد سبق قبل عدة أشهر أن قدم مجموعة من النواب مشروع قرار للمطالبة بمغادرتها الأراضي الليبية، إلا أنه تأجل النظر فيه، وتركت فرصة لرئاسة مجلس النواب للتواصل معها ومع الخارجية، لطلب توضيح حول تحركاتها و تصريحاتها.

– بخصوص جلسة النواب يوم الإثنين لم نستلم جدول الأعمال بعد، ولكن ستكون الجلسة عادية، وسيتم خلالها استعراض نتائج زيارة رئيس مجلس النواب لـ #تركيا، إضافة لمناقشة #قانون_المرتبات، ومناقشة آخر المستجدات بشأن تمكين الحكومة الليبية من عملها.

– وكذلك ورد بالبيان الاستياء الشديد لمجلس النواب بتدخل سفير #الإمارات، والدعم الذي تقدمه الإمارات للدبيبة، وحجم تدخلها في العملية السياسية ورفضها لقرارات الشرعية. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-08-13 20:41:20

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